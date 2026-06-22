Прокурор запросил 10 лет колонии для обвиняемого в смертельном ДТП на аль-Фараби в Алматы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Алматы на судебном процессе по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби начались прения, передает Kazinform.

Были озвучены требования прокурора и одного из потерпевших — отца погибшей в ходе ДТП девушки.

Прокурор Алибек Кумисбеков попросил суд признать виновным в аварии водителя Zeekr Александра Пака и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности и лишения права управления автомобилем.

Гособвинитель подчеркнул, что это уголовное дело имеет особое значение и наказание по нему должно быть такое, чтобы казахстанцы также получили сигнал о том, что управлять авто в алкогольном опьянении недопустимо.

— Особо обращаю внимание суда на заключение комплексной судебной экспертизы дорожно-транспортного происшествия. Согласно ее выводам, скорость движения автомобиля перед столкновением составляла около 115 км/час. Управление автомобилем с такой скоростью в условиях города, в ночное время и в состоянии алкогольного опьянения нельзя расценивать как обычную неосторожность. Это — осознанное создание смертельной опасности для всех участников дорожного движения. Таким образом, вина подсудимого в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушении правил дорожного движения и причинении по неосторожности смерти потерпевшим полностью подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами, — сказал прокурор Алибек Кумисбеков.

Отец одной из погибших в своем иске подчеркнул, что смерть единственной дочери стала для него тяжелейшей трагедией и невосполнимой утратой.



— С момента ее гибели моя жизнь разделилась на «до» и «после». Боль от потери ребенка сопровождает меня ежедневно. Никакие материальные блага не способны вернуть мне дочь, восстановить прежнюю жизнь или компенсировать ту душевную боль, которую я испытываю после ее смерти. Учитывая молодой возраст погибшей — 20 лет, нравственные страдания отца, потерявшего единственную дочь, необратимость наступивших последствий, отсутствие возможности восстановления нарушенного права, невозможность полного заглаживания причиненного вреда, а также требования разумности, справедливости и соразмерности, считаю справедливым определить размер компенсации морального вреда в сумме 100 млн тенге, — заявил отец в своем иске.

Напомним, ранее ключевой свидетель по делу о ДТП на аль-Фараби оказался подозреваемым по другому делу.