Ключевой свидетель по делу о ДТП на аль-Фараби оказался подозреваемым по другому делу

На очередном заседании показания дал свидетель — сотрудник полиции, который в настоящее время проходит подозреваемым по другому уголовному делу. По его ходатайству суд запретил разглашение персональных данных и проведение фото- и видеосъемки. Свидетель подтвердил, что находился вместе с подсудимым в одном из заведений до поздней ночи, однако отрицал факт участия в уличных гонках.

По его словам, на маршруте следования Zeekr опередил его транспортное средство, после чего произошло столкновение. Свидетель заявил, что прибыл на место уже после факта ДТП, убедился в вызове медиков и покинул район происшествия. Факт проведения уличных гонок он полностью отрицает.

В ходе процесса по ДТП на аль-Фараби адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шакеев предал огласке материалы допроса ключевого свидетеля. Из зачитанных протоколов следует, что свидетель служил водителем экс-заместителя начальника департамента полиции Узабаева. На месте событий он находился за рулем ведомственного Hyundai Palisade, укомплектованного сменными оперативными госномерами.

Описывая хронологию той ночи, свидетель указал, что был трезв. Выезжая от ресторана, он совершил разворот через двойную сплошную разметку. На проспекте Достык сформировалась колонна машин, которая затем выехала на аль-Фараби. Там Zeekr подсудимого сначала отстал, но затем обогнал Hyundai Palisade и оторвался примерно на 200 метров.

Момент аварии свидетель определил по поднявшемуся столбу пыли. Вернувшись к месту удара, он оказывал подсудимому первичную помощь до его госпитализации.

В показаниях также отмечается, что после аварии свидетель сменил оперативные госномера на служебном автомобиле. Затем он вернулся к разбитому Zeekr, чтобы найти кошелек подсудимого, но поиски не увенчались успехом. После этого он перепоручил поиск портмоне своему знакомому по телефону, а сам уехал домой.

Допрашиваемый признал, что использовал служебную машину в личных целях из-за отсутствия собственного авто. Он подчеркнул, что это было грубым нарушением, о котором его руководство не знало. В то же время адвокат свидетеля напомнил, что его подзащитный является подозреваемым по другому уголовному делу, и рекомендовал ему не отвечать на вопросы, которые могут навредить текущему расследованию.

Напомним, что еще один потерпевший появился в деле о смертельном ДТП на аль-Фараби в Алматы.