Еще один потерпевший появился в деле о смертельном ДТП на аль-Фараби в Алматы

Суд по делу о смертельном ДТП на Аль-Фараби признал потерпевшим отца погибшей пассажирки Mercedes. Мужчина вошел в процесс после того, как узнал, что его бывшая жена простила подсудимого. Он подчеркнул, что сам воспитывал 19-летнюю дочь, обеспечивал ее и занимался организацией похорон. Защита обвиняемого просила отказать в ходатайстве, назвав действия мужчины «злоупотреблением правом» из-за его прошлых визитов к родителям подсудимого в Тараз.

Отец погибшей в ДТП пассажирки озвучил в суде личные и тяжелые подробности. По его словам, с матерью девочки они разъехались еще в 2018 году, но он продолжал растить, любить и оберегать дочь. Мужчина признался, что это уже второй ребенок, которого ему приходится хоронить — первая дочь скончалась в младенчестве.

Новость о том, что бывшая супруга приняла компенсацию от виновника аварии, стала для него шоком. Ему начали звонить близкие с вопросами о «прощении», так как многие даже не знали об их разводе. Мужчина считает, что экс-жена пошла на этот шаг ради других детей, но сам он подсудимого не прощает.

Также он прокомментировал свои поездки в Тараз к родственникам обвиняемого. Отец погибшей подчеркнул, что никаких угроз с его стороны не было. Он встретился с отцом подсудимого, который плакал и пытался встать на колени. Мужчина поднял его и ответил, что не винит родителей лично, за исключением того, что те упустили воспитание сына.

Потерпевший рассказал, что проводить его дочь в последний путь пришли около 300 родственников. В тот же вечер выразить соболезнования и попросить прощения попытались двое молодых людей, однако убитый горем отец выставил их вон. После этого, по его словам, виновная сторона направилась к его бывшей супруге и предложила деньги. Мужчина уверен, что экс-жена согласилась на компенсацию исключительно ради оставшихся детей, но считает, что вопрос наказания должен был решать исключительно суд.

Мужчина со слезами вспомнил их последнее общение с дочерью буквально за день до трагедии. Девушка собиралась приехать к бабушке на Наурыз вместе с друзьями, чтобы попробовать традиционное наурыз-коже. Она также близко дружила со второй погибшей в этой аварии девушкой, которую отец тоже хорошо знал.

— Я растил ее, воспитывал и безумно любил. Дочь очень хотела, чтобы мы с бывшей женой помирились, и в последнее время наши отношения с экс-супругой действительно начали налаживаться. Я не сплю уже три месяца, — произнес мужчина. В этот момент он не смог сдержать эмоций, сорвался на нецензурную брань в адрес подсудимого и заплакал.

Он также добавил, что его дочь была глубоко верующей и вовсю готовилась к свадьбе, которая была запланирована на это лето.

Напомним, обвиняемый по делу ДТП на аль-Фараби дал показания в суде.