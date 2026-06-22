Матери погибших в ДТП на аль-Фараби объяснили, почему простили водителя Zeekr

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Алматы в ходе прений по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби матери погибших рассказали, почему простили обвиняемого водителя Zeekr, передает корреспондент агентства Kazinform.

Родственники троих погибших в резонансной аварии на аль-Фараби простили Александра Пака и отказались от требования максимального срока.

Одна из матерей подчеркнула, что отказ от мести — это не слабость, а проявление человечности, душевной стойкости и внутренней силы, несмотря на непреходящую боль утраты.

Мать другой погибшей девушки заявила, что простила подсудимого, но ждет законного вердикта. Для нее важнее всего защитить доброе имя дочери и установить истину, показав, что оборвавшаяся жизнь имела ценность.

Еще одна потерпевшая - мать Томирис Кыдырбек Арайлы Есенбаева отметила, что суровость приговора (будь то полгода или пожизненный срок) уже не вернет ее ребенка.

По ее словам, после похорон к семье приезжали родители подсудимого Александра Пака, чтобы выразить соболезнования. После этого она сказала родственникам, что прощает подсудимого Александра Пака.

— Не ради денег, не ради чего. Но чтобы мой ребенок лежал спокойно, – сказала Есенбаева.

Она отметила, что ей тяжело переживать утрату дочери и публичное обсуждение ее позиции.

— Мне тоже нелегко. Я тоже переживаю утрату дочери. Лечусь по сегодняшний день, – сказала мать Томирис.

Арайлы Есенбаева заявила, что не просит для Александра Пака конкретного срока и считает, что наказание должен определить суд.

— Я сказала: пусть суд сам решит. Ничего уже не изменить. Пожизненно ли его посадят или на полгода, мне дочь не вернуть, – сказала она.

Отец Томирис, в свою очередь, потребовал моральную компенсацию в размере 100 млн тенге и заявил, что не простил обвиняемого водителя Zeekr.

Гособвинитель попросил суд признать водителя Zeekr Александра Пака виновным в ДТП и назначить ему 10 лет заключения в колонии.

Напомним, смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Сам водитель Zeekr получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. Позднее, после стабилизации состояния, его этапировали в следственный изолятор. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Позже полицейские рассказали в суде, как выглядел Александр Пак после ДТП.