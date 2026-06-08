Полицейские рассказали в суде, как выглядел Александр Пак после ДТП на аль-Фараби

В суде по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, продолжается допрос свидетелей, передает корреспондент Kazinform.

Суд допросил сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место происшествия. По словам патрульного Дархана Нургали, в ночь на 21 марта он вместе с напарником находился на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Назарбаева. Около трех часов ночи полицейские услышали звук сильного удара и незамедлительно направились к месту аварии.

— Сразу же подъехали на место. Напарник вызвал скорую, вместе со мной был один гражданский, мы вместе с ним вытащили человека из автомобиля Zeekr. Он был в сознании. На вопросы не смог ответить. Я хотел узнать, где у него болит… Почувствовал ли я от него запах алкоголя? Нет, если честно, не представлялось возможным чувствовать алкоголь или еще что-то. Потом приехала скорая и забрала его. Автомобиль был в разбитом состоянии, передней части авто попросту не было, — рассказал полицейский.

Судья также допросил других свидетелей, которые незадолго до трагедии находились вместе с Александром Паком в кафе. Они, как и предыдущие свидетели, утверждали, что не употребляли спиртные напитки и находились вместе до трех часов ночи.

Один из свидетелей, являющийся коллегой подсудимого, сообщил, что изначально находился дома, но затем его позвали друзья в кафе. Сначала он отказался, однако после повторного звонка все же присоединился к компании, на часах было 22:00. Он приехал на автомобиле Kia будучи лишенным водительских прав. Ранее его уже лишали права управления транспортным средством на семь лет, ограничение на тот момент продолжало действовать.

Он также сообщил, что был привлечен к административной ответственности за выезд на встречную полосу через двойную сплошную линию, а также за управление транспортным средством в период лишения водительских прав более четырех лет назад.

На вопрос адвоката потерпевшего о том, кто сформировал у него чувство вседозволенности и безнаказанности при совершении нарушения, свидетель не смог дать четкого ответа.

— Никто чувство вседозволенности не внушал. Умысла совершать правонарушения на самом деле не было. Но я его совершил, — сказал он.

На уточняющий вопрос о пересечении двойной сплошной он ответил, что не помнит, каким по счету выехал, и отметил, что плохо ориентируется в данном районе, поэтому просто последовал за другими автомобилями.

Другой свидетель в ходе допроса отметил, что знаком с Паком с 2016 года. Он также заявил, что отдыхал с друзьями, но алкоголь не употреблял. Позже он вместе со всеми уехал из ресторана на BMW M5. По его словам, он выехал из заведения четвертым или пятым — в середине колонны автомобилей. Далее они двигались по проспекту Достык, затем повернули на Аль-Фараби и развернулись под мостом.

Недалеко от улицы Мендикулова он увидел последствия аварии, остановился и вышел, чтобы помочь пострадавшим. К этому моменту уже начали собираться люди и подъехала полиция. Тогда он не предполагал, что в ДТП могли быть знакомые ему люди.

— Потом мы уехали. Со мной рядом сидела девушка, которая была с нами в заведении. Мы направились в сторону Есентая. Затем мне позвонили и сообщили, что это наша авария. Я развернулся и вернулся обратно. На улице Назарбаева оставил машину, так как дорога уже была перекрыта. Побежал в сторону Мендикулова и увидел там своего друга в машине скорой помощи. Я сел к нему, и мы поехали в больницу. Он ничего не говорил, находился в шоке, лицо было разбито, губы в крови, — рассказал он.

Кроме того, он признался, что нарушил ПДД, развернувшись через сплошную линию при выезде из ресторана. За это он получил штраф и был лишен водительских прав.

— Время было уже три-четыре часа ночи. Улица была полностью пустая. Мы хотели быстрее добраться домой и решили срезать путь, — сказал он.

Отметим, что дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Еркина Майшинова. На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен Александр Пак. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее в суде были допрошены родственники всех трех погибших. В качестве свидетелей выступили сестра погибшего водителя автомобиля Mercedes, а также матери погибших 20-летней К.Т. и 22-летней Т. К. Все они заявили о примирении с подсудимым. В суд были представлены письменные заявления, в которых указано, что Пак полностью признал вину, выразил искреннее раскаяние и в полном объеме возместил потерпевшим материальный и моральный ущерб. В своих обращениях родные погибших просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В чем обвиняют подсудимого, можно прочитать здесь.

В суде также показали видео аварии.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте аль-Фараби в Алматы в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Водитель Zeekr Александр Пак получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. После стабилизации состояния его этапировали в СИЗО.

Следствие установило, что в момент аварии Пак находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это ДТП вызвало широкий общественный резонанс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, предусматривающее для Пака до 10 лет лишения свободы.

После трагедии началась череда проверок, в том числе в кругах полиции. Заместитель начальника департамента полиции Алматы и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей городской полиции возбуждено уголовное дело по факту бездействия. Ход расследования был взят на контроль Главой государства.

Параллельно в Алматы были усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличено количество рейдов, внедрено негласное патрулирование, а также организованы фильтрационные посты для контроля за нарушениями ПДД.