ДТП на Аль-Фараби в Алматы: в суде показали видео аварии

В суде по делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, началось исследование материалов дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания были продемонстрированы видеозаписи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости движется по проспекту Аль-Фараби, выезжает на встречную полосу и сталкивается с другим транспортным средством.

Также суду представили запись с парковки ресторана «У Афанасича», где до этого, по материалам дела, отдыхал подсудимый Пак с друзьями. На видео зафиксировано, как в 03:31 ночи шесть автомобилей выезжают с парковки по проспекту Достык в сторону Аль-Фараби, при этом нарушая правила дорожного движения и пересекают двойную сплошную линию разметки.

Отметим, что дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Еркина Майшинова. На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен Александр Пак. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ходе заседания также были допрошены знакомые подсудимого, находившиеся с ним в одном кафе в вечер перед трагедией. В частности, свидетель Адам Мархиев рассказал, что вечером 20 марта, примерно в районе улиц Абылай хана — Курмангазы, около 20:00 он встретился с другом по имени Николай и они поехали в кафе «У Афанасича».

— Посидели, покушали. Было много знакомых. Я вызвал такси, время было где-то в 00:00, уехал домой. В кафе мы сидели за столом где-то пять человек, в том числе Александр Пак. Не всех я там знаю. Это был просто дружеский вечер, ничего особенного. Я заказывал стейк, попить колу. Что заказывал Пак, не помню. Я уехал в районе 00:00–00:15 максимум. Когда проснулся утром в 9 утра, я видел, что друзья писали. Я перезвонил и мне сообщили, что произошло ДТП. Дальше поехал в больницу, узнал о случившемся. Стоял там полчаса, предложил свою помощь. Там были знакомые, родственники. Точно не знал всех событий, мне примерно рассказали, — сказал он, отвечая на вопросы прокурора и адвокатов.

По словам свидетеля, он не видел употребления алкоголя во время встречи и не заметил спиртных напитков на столе. Также он сообщил, что знаком с Александром Паком около полутора лет и охарактеризовал его как «добросовестного, справедливого и честного человека», отметив, что не замечал за ним каких-либо негативных поступков.

Ранее в суде были допрошены родственники всех трех погибших. В качестве свидетелей выступили сестра погибшего водителя автомобиля Mercedes, а также матери погибших 20-летней К.Т. и 22-летней Т.К.

Все они заявили о примирении с подсудимым. В суд были представлены письменные заявления, в которых указано, что Пак полностью признал вину, выразил искреннее раскаяние и в полном объеме возместил потерпевшим материальный и моральный ущерб. В своих обращениях родные погибших просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В чем обвиняют подсудимого, можно прочитать по ссылке.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Сам водитель Zeekr получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. Позднее, после стабилизации состояния, его этапировали в следственный изолятор.

Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

После трагедии заместитель начальника городского департамента полиции и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия.

Ход расследования был взят на контроль Главой государства.