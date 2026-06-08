Приятели Александра Пака поминутно восстановили события вечера перед ДТП на аль-Фараби

На процессе по делу о гибели трех человек в ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы допросили ключевых свидетелей. Приятели подсудимого поминутно восстановили события вечера, предшествовавшего трагедии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первым показания дал свидетель Адам Мархиев. Он рассказал, что вечером находился в кафе «У Афанасича» вместе с Александром Паком и другими приятелями. По словам мужчины, они поужинали, после чего около полуночи он уехал на такси домой. Мархиев отметил, что для себя заказал стейк и безалкогольный напиток, однако не помнит, что заказывал и употреблял Александр Пак.

Второй свидетель, Айгерим Абдраимова, в своих показаниях рассказала, что около 21:30–22:00 приехала в вышеуказанное кафе по приглашению подруги. По ее словам, она не была знакома с остальной компанией, и фактически оказалась среди незнакомых людей, с которыми завела беседу уже за столом. Пробыв в заведении примерно полтора часа, она решила уехать на такси, отметив, что обстановка и разговоры за столом ей не понравились.

Отвечая на вопросы о напитках, свидетель сообщила, что заказала коктейль Aperol, а ее подруга — вино. При этом она подчеркнула, что не заметила употребления алкоголя другими участниками встречи. О ДТП девушка узнала наутро от своей подруги. Свидетельница также отметила, что Пак ей ничем не запомнился, и девушка не видела, чтобы он пил спиртные напитки.

Третий свидетель Оразгали Омар сообщил, что впервые увидел Александра Пака именно в тот вечер. Он приехал в заведение около 01:30 ночи по приглашению друга. По его словам, за столом находились около шести человек, однако сам он спиртное не употреблял и не обращал внимания на напитки других.

— Там большой стол был. Смысла не было наблюдать за ними, я с ними не знаком, — пояснил он в суде.

Свидетель рассказал, что компания находилась в кафе примерно до трех часов ночи, после чего все начали разъезжаться и направились в сторону проспекта аль-Фараби. По его словам, он не знает, кто оплачивал счет в ресторане.

Оразгали Омар также сообщил, что передвигался на автомобиле BMW X7 с водителем, которого впоследствии лишили водительских прав на полгода за пересечение двойной сплошной линии. Он добавил, что перед их автомобилем аналогичное нарушение допустили еще два авто — BMW и Camry. При этом сам он признал, что именно он попросил водителя пересечь двойную сплошную, объяснив это «юношеским максимализмом».

По словам свидетеля, автомобиль Александра Пака он не видел и сам момент ДТП не наблюдал. Происшествие он заметил уже после его совершения, когда увидел пыль и последствия аварии.

— Я сам живу по улице Аскарова и направлялся в ту сторону. Как произошло ДТП не видел, — отметил он в показаниях.

Четвертая свидетельница Назыгум Шамахунова в суде рассказала, что познакомилась с другом Александра Пака примерно за неделю–полторы до аварии, а затем и с самим Паком, однако после этого они не поддерживали общение.

По ее словам, в день трагедии она согласилась поужинать с данным знакомым, и за ней заехали он и Пак на автомобиле Zeekr. Компания отправилась в кафе, где помимо них находились и другие гости — всего более четырех человек. Девушка заказала сырную тарелку и бокал белого вина, подчеркнув, что не обращала внимания на то, употреблял ли алкоголь кто-либо из присутствующих.

— Официант постоянно приходил… Я с подругой разговаривала и не обращала внимания, — пояснила она.

Девушка отметила, что в тот вечер почти не общалась с Паком и не видела, чтобы он пил спиртное. К завершению встречи компания начала расходиться. На парковке, по ее словам, Александр Пак сначала предложил подвезти ее домой, но затем передумал, сказав, что ему «не по пути», и предложил, чтобы ее довез другой знакомый.

Свидетельница рассказала, что все начали разъезжаться на автомобилях, при этом Пак выехал с парковки одним из первых. Их машина, по ее словам, была четвертой или пятой в колонне.

Далее движение продолжилось по проспекту Достык с разворотом на аль-Фараби, где она стала свидетельницей последствий смертельного ДТП.

— Я вижу это. Там была страшная картина, я испугалась, — сказала Шамахунова.

По словам девушки, она сначала не поняла, что в аварию попал именно автомобиль Пака: на месте она заметила Mercedes, но не увидела Zeekr, потому что после сильного удара машину отбросило далеко. Позже ей рассказали, что Пак получил переломы.

Отметим, что дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Еркина Майшинова. На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен Александр Пак. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее в суде были допрошены родственники всех трех погибших. В качестве свидетелей выступили сестра погибшего водителя автомобиля Mercedes, а также матери погибших 20-летней К.Т. и 22-летней Т. К. Все они заявили о примирении с подсудимым. В суд были представлены письменные заявления, в которых указано, что Пак полностью признал вину, выразил искреннее раскаяние и в полном объеме возместил потерпевшим материальный и моральный ущерб. В своих обращениях родные погибших просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В чем обвиняют подсудимого, можно прочитать здесь.

В суде также показали видео аварии.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте аль-Фараби в Алматы в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Водитель Zeekr Александр Пак получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. После стабилизации состояния его этапировали в СИЗО.

Следствие установило, что в момент аварии Пак находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это ДТП вызвало широкий общественный резонанс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, предусматривающее для Пака до 10 лет лишения свободы.

После трагедии началась череда проверок, в том числе в кругах полиции. Заместитель начальника департамента полиции Алматы и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей городской полиции возбуждено уголовное дело по факту бездействия. Ход расследования был взят на контроль Главой государства.

Параллельно в Алматы были усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличено количество рейдов, внедрено негласное патрулирование, а также организованы фильтрационные посты для контроля за нарушениями ПДД.