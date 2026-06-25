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    Пятилетняя девочка упала в канал и утонула в Атырау

    В селе Таскала, расположенном вблизи Атырау, пятилетняя девочка упала в канал и утонула. Тело ребенка было обнаружено в соседнем канале, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пятилетняя девочка упала в канал и погибла в Атырау
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Данную информацию подтвердили в департаменте полиции Атырауской области. По предварительным данным, трагедия произошла 23 июня около 17:00. Родственники потеряли девочку из виду всего на несколько минут. Тело ребенка нашли около 23:00 в расположенном неподалеку канале.

    Сотрудники полиции призывают родителей ответственно относиться к жизни и безопасности детей и не оставлять их без присмотра.

    Атырауская область Утонувшие Дети Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор