Пятилетняя девочка упала в канал и утонула в Атырау

В селе Таскала, расположенном вблизи Атырау, пятилетняя девочка упала в канал и утонула. Тело ребенка было обнаружено в соседнем канале, передает корреспондент агентства Kazinform.

Данную информацию подтвердили в департаменте полиции Атырауской области. По предварительным данным, трагедия произошла 23 июня около 17:00. Родственники потеряли девочку из виду всего на несколько минут. Тело ребенка нашли около 23:00 в расположенном неподалеку канале.

Сотрудники полиции призывают родителей ответственно относиться к жизни и безопасности детей и не оставлять их без присмотра.