Оглашен приговор женщине, управлявшей авто без прав и насмерть сбившей пешехода в Кокшетау

Суд в Кокшетау вынес приговор по делу о смертельном ДТП с участием женщины без прав, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы областного центра по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека — ч.3 ст. 345 УК РК.

— В мае 2026 года гражданка С., управляя автомашиной в городе Кокшетау, не имея специального права управления транспортными средствами, при повороте во двор дома совершила наезд на пешехода Ш. с причинением тяжкого вреда ее здоровью. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. В суде С. пояснила, что села за руль автомашины, не имея водительского удостоверения, в виду ухудшившегося состояния здоровья супруга и с его разрешения, — сообщили в суде.

Уголовное дело по факту допуска владельцем транспортного средства к управлению автомашиной водителя, не имеющего прав управления, выделено в отдельное производство.

Подсудимая вину признала полностью. При назначении наказания суд учел смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимой в содеянном, наличие малолетних детей на иждивении, добровольное возмещение причиненного морального вреда потерпевшей стороне, а также то, что ранее она к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

— Согласно ч.2 ст. 11 УК РК, правонарушение, совершенное подсудимой, относится к категории небольшой тяжести. Потерпевшая сторона показала суду, что к подсудимой С. претензий материального и морального характера не имеют, ущерб полностью возмещен и принесены извинения, просили не лишать ее свободы. Суд учел отсутствие альтернативных санкций ч.3 ст. 345 УК РК, а также, что подсудимая осознавая, что управляет источником повышенной опасности, не имея права на управление, грубо нарушая ПДД, допустила наезд со смертельным исходом, — добавили в ведомстве.

Приговором суда женщине назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы. На основании ч.1 ст. 74 УК РК, отбывание наказания отсрочено на 3 года в связи с имеющимися у осужденной на воспитании двумя малолетними детьми.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что два уголовных дела были возбуждены по факту ДТП, в котором погибла женщина в Кокшетау. Как выяснилось, мужчина пустил за руль свою супругу, не имеющую прав, и она совершила смертельный наезд на пешехода в одном из дворов областного центра.