Казахские домбра и кобыз прозвучали в саундтреке к новому «Аватару» от Netflix

Казахстанская композитор и музыкант Дана Зулпыхар приняла участие в создании музыкального сопровождения к сериалу Netflix «Аватар: Легенда об Аанге», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила сама артистка в социальных сетях, для саундтрека она записала партии казахских национальных инструментов домбры и кобыза, которые были использованы в оркестровке музыкального оформления проекта.

— Огромная честь записать домбру и кобыз для такого невероятного саундтрека к сериалу Netflix «Avatar: The Last Airbender», — написала Дана Зулпыхар, поблагодарив композитора проекта за возможность участия.

Участие казахстанской музыкантки в крупном международном проекте стало очередным заметным достижением в ее карьере. Ранее Дана Зулпыхар стала первой представительницей Казахстана, выступившей на фестивале Coachella в составе нью-йоркской группы WHATMORE.

Ранее юные музыканты из Казахстана стали лауреатами престижного международного конкурса New York International Competition for Performing Arts 2026, который прошел в Нью-Йорке.