Токаев назвал предстоящий визит короля Бельгии Филиппа в Казахстан историческим

Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Премьер-министр Барт де Вевер отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Он заявил о заинтересованности Бельгии в дальнейшем углублении двусторонних отношений и расширении стратегического партнерства.

Стороны рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и финансов.



Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в области науки и образования, включая развитие партнерства между университетами, исследовательскими центрами и технологическими компаниями.



Пользуясь случаем, Глава государства передал слова приветствия Королю Бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде.



Президент отметил, что придает исключительное значение предстоящему в этом году государственному визиту Короля Филиппа в Казахстан, который станет первым в истории двусторонних отношений.



Касым-Жомарт Токаев также пригласил Барта де Вевера посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.



Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Как сообщалось, Глава государства назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.