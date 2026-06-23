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    Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили текущее состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером
    Фото: Акорда

    Глава нашего государства назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

    По его словам, динамика экономического взаимодействия демонстрирует потенциал для дальнейшего роста. Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 млрд долларов за последние двадцать лет. 

    Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив 580 млн долларов в прошлом году.

    – В Казахстане успешно работают более 110 компаний с бельгийским капиталом, что отражает наше общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Многие известные бельгийские компании расширяют свое присутствие в нашей стране, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Бельгия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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