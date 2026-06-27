18-летний мотоциклист погиб в ДТП с участием КамАЗа в Акмолинской области

В Акмолинской области 18-летний водитель мотоцикла погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием КамАЗа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, авария произошла 27 июня около 06:15 на втором километре автодороги «Заречное — Елікті». Столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и мотоцикл LTM.

— В результате ДТП водитель мотоцикла 2008 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — сообщили в полиции.

В ведомстве призвали водителей мототранспорта выбирать безопасную скорость, использовать защитную экипировку, избегать опасных маневров и соблюдать повышенную осторожность на дороге.

Автомобилистам также рекомендовали быть более внимательными, чаще контролировать ситуацию в зеркалах заднего вида и учитывать возможное появление мотоциклистов при выполнении маневров.

В полиции напомнили, что с началом мотосезона возрастает количество ДТП с участием мотоциклов. Из-за отсутствия надежной защиты даже незначительное столкновение может привести к тяжелым последствиям для водителя.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.