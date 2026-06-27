Пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Пять человек стали жертвами крупной дорожной аварии, произошедшей на трассе Алматы — Усть-Каменогорск в области Жетысу. Еще два человека с различными травмами госпитализированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 26 июня на 432-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск. Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии на месте происшествия погибли оба водителя, а также трое пассажиров. Еще двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

— По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии, — сообщили в ведомстве.

В полиции вновь обратились к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожной обстановки, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

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