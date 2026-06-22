Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

В Жетысуском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, водитель автобуса маршрута № 131, следуя по улице Жангельдина в южном направлении, допустил столкновение с двумя легковыми автомобилями марок Mercedes и Toyota.

— В ходе движения у водителя общественного транспорта резко ухудшилось самочувствие, из-за чего он потерял контроль над управлением транспортным средством. Мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали в департаменте полиции Алматы.

По данному факту назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе начатого всестороннего расследования.

Напомним, в начале года во время рейса скончался водитель автобуса маршрута № 92.

Ранее в Алматинской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автобус, пострадали шесть человек.