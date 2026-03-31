    23:22, 30 Март 2026 | GMT +5

    Автобус столкнулся с поездом под Алматы: есть пострадавшие

    В Алматинской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автобус, пострадали шесть человек, передает агентство Kazinform.

    кадр из видео

    Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Сообщается, что авария случилась в районе Бурундая. 

    По данным департамента полиции Алматинской области, водитель маршрутного автобуса, допустивший дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде по автодороге Алматы — Боралдай — станция Шамалган, привлечен к административной ответственности.

    — По предварительным данным, поезд, следовавший с угольной станции, осуществлял движение через переезд. Водитель маршрутного автобуса, не уступив дорогу, допустил столкновение, — уточнили в пресс-службе ДП. 

    В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

    Напомним, похожий случай произошел еще в 2019 году на железнодорожном переезде станции Шамалган. Тогда пассажирский поезд столкнулся с автобусом: водитель автобуса погиб на месте, а три пассажира — женщина с двумя маленькими детьми — получили травмы. 

    Позже по данному факту был привлечен к ответственности работник железнодорожных путей. Суд признал его виновным по статье 344 части 2 УК РК и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. 

    Еламан Турысбеков
