Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди юниоров

Сборная Казахстана отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Зуле (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Обладательницей золотой награды стала Асылым Жакия. Казахстанка первенствовала в соревнованиях по пулевой стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров, набрав 554 очка.

Второе место заняла представительница Индии Шауля Дилип Бхарне (552 очка). Тройку призеров замкнула еще одна индийская спортсменка — Рия Дуггал (552).

Стоит отметить, что награда Жакии стала для сборной Казахстана уже третьей на мировом первенстве в Зуле. Ранее женская команда по стендовой стрельбе выиграла золото в дисциплине трап, а Ринат Казаченко принес стране серебро в соревнованиях по пулевой стрельбе.