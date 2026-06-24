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    Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди юниоров

    Сборная Казахстана отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Зуле (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди юниоров
    Фото: НОК

    Обладательницей золотой награды стала Асылым Жакия. Казахстанка первенствовала в соревнованиях по пулевой стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров, набрав 554 очка.

    Второе место заняла представительница Индии Шауля Дилип Бхарне (552 очка). Тройку призеров замкнула еще одна индийская спортсменка — Рия Дуггал (552).

    Стоит отметить, что награда Жакии стала для сборной Казахстана уже третьей на мировом первенстве в Зуле. Ранее женская команда по стендовой стрельбе выиграла золото в дисциплине трап, а Ринат Казаченко принес стране серебро в соревнованиях по пулевой стрельбе.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Стендовая стрельба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор