Историческое золото: казахстанские юниорки впервые стали чемпионками мира по стрельбе

Сборная Казахстана по стендовой стрельбе добилась исторического успеха на юниорском чемпионате мира ISSF, впервые завоевав золотую медаль мирового первенства в командных соревнованиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

На чемпионате мира среди юниоров, который проходит с 16 по 26 июня 2026 года в немецком городе Зуль, казахстанские спортсменки стали лучшими в упражнении «Трап» среди девушек. В командном зачете они показали результат 337 точных попаданий и поднялись на высшую ступень пьедестала.

В состав чемпионской команды вошли:

Элеонора Ибрагимова;

Мария Горун;

Милана Папчихина.

В мировом первенстве принимают участие 778 спортсменов из 63 стран. Казахстан на турнире представляет команда из 13 стрелков, которые выступают в личных и командных дисциплинах.

Завоеванное золото стало первым в истории отечественной стендовой стрельбы на юниорском чемпионате мира и подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов, успешно представляющих страну на международной спортивной арене.

В мае этого года казахстанская спортсменка Асем Орынбай завоевала золотую медаль для сборной на этапе Кубок мира в Алматы по стендовой стрельбе.