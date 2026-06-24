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    Историческое золото: казахстанские юниорки впервые стали чемпионками мира по стрельбе

    Сборная Казахстана по стендовой стрельбе добилась исторического успеха на юниорском чемпионате мира ISSF, впервые завоевав золотую медаль мирового первенства в командных соревнованиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

    Историческое золото: казахстанки впервые стали чемпионками мира по стендовой стрельбе
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    На чемпионате мира среди юниоров, который проходит с 16 по 26 июня 2026 года в немецком городе Зуль, казахстанские спортсменки стали лучшими в упражнении «Трап» среди девушек. В командном зачете они показали результат 337 точных попаданий и поднялись на высшую ступень пьедестала.

    В состав чемпионской команды вошли:

    • Элеонора Ибрагимова;
    • Мария Горун;
    • Милана Папчихина.

    В мировом первенстве принимают участие 778 спортсменов из 63 стран. Казахстан на турнире представляет команда из 13 стрелков, которые выступают в личных и командных дисциплинах.

    Завоеванное золото стало первым в истории отечественной стендовой стрельбы на юниорском чемпионате мира и подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов, успешно представляющих страну на международной спортивной арене.

    В мае этого года казахстанская спортсменка Асем Орынбай завоевала золотую медаль для сборной на этапе Кубок мира в Алматы по стендовой стрельбе.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Стендовая стрельба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор