Авиация и логистика: Токаев обсудил сотрудничество с Groupe ADP

Касым-Жомарт Токаев провел беседу с генеральным директором Groupe ADP Филиппом Паскалем, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Основной темой встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителем Groupe ADP стали долгосрочные перспективы развития аэропорта Алматы.

Президент подчеркнул, что развитие авиахабов является одним из стратегических приоритетов в сфере транспорта и логистики.

По оценке Касым-Жомарта Токаева, участие Groupe ADP в управлении инфраструктурой аэропорта Алматы может служить ярким примером успешного партнерства.

Президент отметил, что компания эффективно реализовала ряд важных проектов, включая строительство нового международного терминала, что позволило обновить инфраструктуру и увеличить пассажиропоток до 14 миллионов человек в год.

Филипп Паскаль рассказал о ходе исполнения долгосрочного генплана развития алматинского аэропорта. Реализация инвестиционной программы до 2050 года позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 55 млн пассажиров в год.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы продвижения новых совместных проектов, в том числе по развитию региональных аэропортов.

Генеральный директор Groupe ADP отметил, что государство создает оптимальную нормативно-правовую базу для функционирования авиационной инфраструктуры.

В свою очередь Глава государства выразил уверенность в том, Соглашение между Правительством Казахстана и Европейским Союзом о некоторых аспектах воздушных перевозок, подписанное в ходе данного визита в Брюссель, станет важным шагом в развитии отрасли.

Groupe ADP – одна из ведущих мировых компаний в сфере управления аэропортовой инфраструктурой. Группа управляет ключевыми аэропортами Парижа и представлена более чем в 20 странах через дочерние структуры, включая TAV Airports.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей. Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС» в Брюсселе с участием представителей деловых кругов государств — членов Европейского союза. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 миллиардов долларов.

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