Сегодня ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС» в Брюсселе с участием представителей деловых кругов государств — членов Европейского союза, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Выступая перед участниками мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и ЕС обрели подлинно стратегический характер.

— Сегодня Европейский Союз является нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером, на долю которого приходится почти половина всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан. Только в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 45 млрд долларов. Этот успех получил международное признание. Согласно последнему докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях, Казахстан занимает первое место в Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций и остается лидером на постсоветском пространстве и среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В Казахстане успешно работают около 4000 европейских компаний. Многие из них, в том числе Airbus, Polpharma Group, Air Liquide Group, Škoda Group и Alstom, являются надежными партнерами на протяжении десятилетий. Мы также рады приветствовать новое поколение европейских инвесторов, в число которых входят компании Roca Group, Inditex, Maersk, Dewulf и Damen Shipyards Group, — сказал Президент.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей.

Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.