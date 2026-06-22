Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель

В честь Президента Казахстана в аэропорту столицы Бельгии была выстроена рота почетного караула, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарта Токаева встретили Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Завтра в штаб-квартире Европейского Совета состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. В рамках визита будет подписан ряд важных совместных документов.

В Акорде сообщили, что начался официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель.