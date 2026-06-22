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    Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель

    В честь Президента Казахстана в аэропорту столицы Бельгии была выстроена рота почетного караула, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Брюссель
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарта Токаева встретили Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Брюссель
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Брюссель
    Фото: Акорда

    Завтра в штаб-квартире Европейского Совета состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. В рамках визита будет подписан ряд важных совместных документов. 

    В Акорде сообщили, что начался официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель.

    Европейский союз Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Евросоюз Бельгия ЕС Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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