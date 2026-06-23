Почти 13% казахстанской нефти поставляется на европейский рынок

Глава государства заявил о готовности нашей страны выступить надежным партнером Европы в области критически важных минералов, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов ЕС. Чтобы максимально использовать этот потенциал, мы предлагаем модель сотрудничества по схеме «офтейк». Это будет способствовать развитию внутренней переработки и созданию производств с высокой добавленной стоимостью. Результатом этого партнерства станет создание Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам. В то же время Казахстан по-прежнему привержен продвижению глобального энергетического перехода. Как известно, наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивающим около 40% мирового спроса. Наряду со значительными запасами нефти, газа и угля, мы активно развиваем проекты по производству «зеленого» водорода. Кроме того, на территории Казахстана находятся значительные неразработанные запасы лития, никеля, ванадия и кобальта. В конечном итоге, мы предлагаем нашим партнерам прагматичную формулу: «инвестиции и технологии в обмен на доступ к стратегическим ресурсам» в полном соответствии с европейскими стандартами, — отметил Президент.

По мнению Главы государства, Казахстан последовательно укрепляет свои стратегические позиции в качестве надежного партнера и гаранта энергоснабжения Европейского Союза.

— За прошедший год доля казахстанской сырой нефти, поставляемой на европейский рынок, составила почти 13%. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность расширению сотрудничества с европейскими партнерами, направленного на увеличение объемов поставок и укрепление региональной энергетической безопасности. В связи с этим обеспечение стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума остается важнейшим стратегическим приоритетом, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что промышленный сектор нашей страны составляет прочную основу экономики, обеспечивая устойчивый рост и диверсификацию

— За последний год доля производственного сектора в нашем ВВП составила почти 27%. Мы запустили более 190 новых производственных линий. Заслуживает высокой оценки тот факт, что европейские компании активно участвуют в развитии нашей промышленности. Экономическое сотрудничество Казахстана и ЕС претерпело фундаментальные изменения, сместившись в сторону глубокой локализации и интеграции производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Эти примеры демонстрируют значительный потенциал казахско-европейской промышленной кооперации. В этом контексте хочу особо отметить вклад европейских финансовых институтов, в первую очередь Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей.

Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС» в Брюсселе с участием представителей деловых кругов государств — членов Европейского союза. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 миллиардов долларов.