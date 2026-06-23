Казахстан и ЕС переходят к практической реализации совместных проектов — Глава государства

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 миллиардов долларов, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 миллиардов долларов

По его мнению, это свидетельствует о том, что партнерство между Казахстаном и ЕС переходит от выработки концептуальных подходов к реальным действиям.

Президент проинформировал об экономических успехах Казахстана за последние годы и системных преобразованиях, которые привели к достижению этого результата.

— Экономика Казахстана продолжает демонстрировать устойчивость и динамизм. В прошлом году экономический рост нашей страны достиг 6,5%, что в два раза превышает темпы прогнозируемого глобального роста по данным МВФ. Наш ВВП превысил 305 млрд долларов, а ВВП на душу населения — 15 тысяч долларов. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году объем экономики страны достигнет 360 млрд долларов. На долю малых и средних предприятий в настоящее время приходится около 40% нашей экономики, почти 70% инвестиций в основной капитал обеспечивается за их счет. В основе этих достижений лежат комплексные структурные реформы. Казахстан переживает масштабный процесс политической и экономической модернизации, направленный на создание более прозрачной, конкурентоспособной и благоприятной для инвесторов экономики. Мы укрепили демократические институты, усовершенствовали систему сдержек и противовесов, усилили верховенство закона и расширили защиту прав человека. Строгое соблюдение принципа «Закон и Порядок» стало краеугольным камнем нашей внутренней политики. Исторический общенациональный референдум в Казахстане также способствовал созданию современной институциональной базы для защиты прав и интересов инвесторов. Национальная цифровая инвестиционная платформа теперь работает как полностью интегрированное «единое окно» для инвесторов, а Инвестиционный совет обеспечивает эффективное решение вопросов, связанных с инвестициями. Мы также внедряем новые стимулы, в том числе визовую программу Altyn Visa, которая устанавливает обширные налоговые и миграционные льготы для международных инвесторов. Одним словом, Казахстан предлагает то, что инвесторы ценят больше всего, — политическую стабильность, макроэкономическую устойчивость, открытую экономику и твердую приверженность рыночным реформам, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Также Глава государства детально остановился на перспективных направлениях сотрудничества.

В первую очередь он рассказал европейским партнерам о стремлении Казахстана стать региональным логистическим хабом, соединяющим Европу с Центральной Азией, Китаем, Кавказом и Ближним Востоком.

— Мы вкладываем значительные средства в инфраструктуру, включая строительство тысяч километров новых железных дорог и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Эти усилия органично вписываются в стратегию Европейского Союза Global Gateway, превращая Средний коридор в ключевую и устойчивую магистраль для безопасного евроазиатского сообщения. Модернизация транспортной инфраструктуры уже принесла впечатляющие результаты. За последние шесть лет объемы грузоперевозок по этому маршруту выросли в пять раз — с 0,8 млн до 4,1 млн тонн в год. Наша цель — увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн. Этот рубеж укрепит наши позиции в качестве важнейшей транспортной артерии в мировой логистике. Для поддержания этой динамики Казахстан за последние 15 лет инвестировал более 35 млрд долларов в транспортную и логистическую инфраструктуру. Сегодня порты Актау и Курык на берегу Каспийского моря служат важными воротами для международного транзита, — отметил он.

Президент приветствовал подписанные сегодня соглашения на сумму почти 1 млрд долларов, заключенные Банком развития Казахстана с Европейским инвестиционным банком, а также с синдикатом банков, в состав которого входят Commerzbank, JPMorgan Chase Bank и Standard Chartered Bank, при гарантии MIGA (Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям) в сфере логистической инфраструктуры.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей.

Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС» в Брюсселе с участием представителей деловых кругов государств — членов Европейского союза.