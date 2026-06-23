Соглашения и меморандумы на сумму более $12 млрд подписаны в ходе визита в Токаева в ЕС

Глава государства встретился с официальными лицами ЕС и Европейского инвестиционного банка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам торговли и экономической безопасности Марошем Шефчовичем, Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Мареком Морой.

Фото: Акорда

В ходе беседы с высокопоставленными представителями ЕС и ЕИБ Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых была подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Астаной и Брюсселем.

Как подчеркнул Президент, экономическая составляющая текущего визита, в частности, подписание коммерческих соглашений и меморандумов на сумму более 12 миллиардов долларов, также демонстрирует доверие европейского бизнеса к казахстанской экономике и курсу реформ, проводимых в стране.

В этом контексте Президент с удовлетворением отметил плодотворный характер партнерства с Европейским инвестиционным банком, выразив уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество с этим финансовым институтом будет способствовать устойчивому экономическому развитию Казахстана и продвижению инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, в свою очередь, подчеркнул, что официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева открывает новую главу в отношениях между Европейским Союзом и Казахстаном.

Он отметил, что важные коммерческие соглашения, которые подписываются в рамках текущего визита, стали результатом многолетних совместных усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

По итогам встречи собеседники условились продолжить конструктивный диалог в целях продвижения совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель.

В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей.

Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

По итогам переговоров Глава государства Касым-Жомарт Токаев, Президент Европейского Совета Антониу Кошта и Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен приняли Совместное заявление.

О том, какие документы подписаны между Казахстаном и Евросоюзом, можно прочитать здесь.