Токаев провел встречу с главой Европейского Совета Антониу Коштой

Накануне переговоров с руководством ЕС Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Напомним, Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. В штаб-квартире Европейского Совета состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. В рамках визита будет подписан ряд важных совместных документов.

Также Глава государства встретился с соотечественниками, проживающими в Бельгии. Токаев отметил, что в новом Основном законе развитие образования, науки и инноваций определено в качестве стратегического приоритета деятельности государства. Он также призвал молодежь осваивать больше языков.