Глава государства поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

– Безусловно, этот профессиональный праздник имеет особое значение в жизни страны. Главное призвание журналистов – информировать общество, отражать чаяния и помыслы людей. Вы поднимаете самые насущные вопросы, волнующие народ, и преданно служите его интересам. В эпоху передовых глобальных технологий на прессу возлагается благородная миссия по обеспечению населения оперативной, качественной и достоверной информацией, объективной аналитикой. Государство высоко ценит вашу неустанную деятельность во благо страны. Я как Президент сегодня хочу выразить признательность всем представителям медиасферы, – подчеркнул Глава государства.