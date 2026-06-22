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    16-летняя казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира ITF J60 в Тунисе

    В тунисском городе Картаж завершился международный юниорский турнир категории ITF J60 на грунтовом покрытии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    16-летняя казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира ITF J60 в Тунисе
    Фото: ФТК

    Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан, получившая второй номер посева, успешно выступила как в одиночном, так и в парном разряде. В финале одиночного турнира она встретилась с первой сеяной представительницей Туниса Надин Хамруни и одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

    В парном разряде Нуржан выступала вместе с тунисской теннисисткой Мелек Гамаун. В решающем матче их дуэт оказался сильнее француженки Нейруз Мерьям Годбейн и представительницы Туниса Нур Санун. Встреча завершилась победой казахстанско-тунисской пары со счетом 4:6, 6:3, 10:8.

    Таким образом, 16-летняя Томирис Нуржан оформила победный дубль, завоевав титулы как в одиночном, так и в парном разряде. Ранее в нынешнем сезоне казахстанка уже становилась чемпионкой турниров категории ITF J60 в Испании и Алжире.

    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор