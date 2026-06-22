16-летняя казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира ITF J60 в Тунисе

В тунисском городе Картаж завершился международный юниорский турнир категории ITF J60 на грунтовом покрытии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан, получившая второй номер посева, успешно выступила как в одиночном, так и в парном разряде. В финале одиночного турнира она встретилась с первой сеяной представительницей Туниса Надин Хамруни и одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

В парном разряде Нуржан выступала вместе с тунисской теннисисткой Мелек Гамаун. В решающем матче их дуэт оказался сильнее француженки Нейруз Мерьям Годбейн и представительницы Туниса Нур Санун. Встреча завершилась победой казахстанско-тунисской пары со счетом 4:6, 6:3, 10:8.

Таким образом, 16-летняя Томирис Нуржан оформила победный дубль, завоевав титулы как в одиночном, так и в парном разряде. Ранее в нынешнем сезоне казахстанка уже становилась чемпионкой турниров категории ITF J60 в Испании и Алжире.