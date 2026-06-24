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    Энрике Иглесиас заговорил на казахском языке

    Во время концерта в Польше всемирно известный певец Энрике Иглесиас обратился к казахстанцам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Энрике Иглесиас заговорил на казахском языке
    Фото: instagram.com/yevhenii_az

    Во время концерта артиста в Польше, который собрал около 40 тысяч зрителей, ему вручили подарок — знаменитый казахстанский шоколад.

    Для многих казахстанцев это уже добрая традиция: отправляясь за границу, они часто берут его с собой и дарят его новым знакомым как небольшой символ гостеприимства и способ познакомить мир с Казахстаном.

    Получив подарок, Энрике Иглесиас сказал фразу: «Алға, Қазақстан!».

    Во время визита гости смогли увидеть масштаб шоу, которое уже совсем скоро будет представлено в Казахстане.

    Концерт в Гданьске прошел при полном стадионе, а тысячи поклонников начали собираться возле арены за четыре часа до начала выступления.

    Напомним, что Энрике Иглесиас выступит в Астане 3 сентября, а в Алматы — 5 сентября.

    Также сообщалось о возможных концертах Шакиры и Эминема в Казахстане.

    Новости шоу-бизнеса в мире Музыка
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор