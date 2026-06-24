Энрике Иглесиас заговорил на казахском языке
Во время концерта в Польше всемирно известный певец Энрике Иглесиас обратился к казахстанцам, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время концерта артиста в Польше, который собрал около 40 тысяч зрителей, ему вручили подарок — знаменитый казахстанский шоколад.
Для многих казахстанцев это уже добрая традиция: отправляясь за границу, они часто берут его с собой и дарят его новым знакомым как небольшой символ гостеприимства и способ познакомить мир с Казахстаном.
Получив подарок, Энрике Иглесиас сказал фразу: «Алға, Қазақстан!».
Во время визита гости смогли увидеть масштаб шоу, которое уже совсем скоро будет представлено в Казахстане.
Концерт в Гданьске прошел при полном стадионе, а тысячи поклонников начали собираться возле арены за четыре часа до начала выступления.
Напомним, что Энрике Иглесиас выступит в Астане 3 сентября, а в Алматы — 5 сентября.
Также сообщалось о возможных концертах Шакиры и Эминема в Казахстане.