Тело подростка, утонувшего неделю назад, нашли в пригороде Павлодара

17-летний Марк Коновалов отправился к реке неподалеку от Павлодара на мотоцикле вместе с друзьями. Сообщение о его пропаже поступило вечером 16 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщение о пропаже несовершеннолетнего спасателям поступило ближе к 21:00. Изначально из-за плохой видимости поисками заняться не удалось. Вместе с тем, на берегу были обнаружен мотоцикл, сумка, телефон Марка Коновалова.

— Друзья парня признались, что он утонул на их глазах. 16 июня 2026 года Марк выехал на мотоцикле в сторону пляжа «Золотые пески», далее с друзьями они зашли в воду, — написали волонтеры поискового отряда «VITA».

Поисками в итоге занимались спасатели, волонтеры, родные и друзья и лишь спустя неделю — 23 июня — удалось обнаружить погибшего в районе южного водозабора на Иртыше. Тело передано полицейским.

23 июня спасатели обнаружили тело еще одного пропавшего 32-летнего мужчины.

— Завершены поиски мужчины 1994 года рождения, пропавшего 21 июня в районе центральной набережной города Павлодара. С момента поступления сообщения спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области проводили обследование акватории и береговой линии реки с использованием плавсредств, водолазного снаряжения и эхолота, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, ранее в Павлодаре в котловане, предназначенном для водопоя сельскохозяйственных животных, утонул 17-летний подросток.