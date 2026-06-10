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    17-летний подросток утонул в котловане в Павлодаре

    Трагедия произошла в Павлодаре 9 июня. Сообщается, что подросток оказался в искусственном котловане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утонули в реке
    Фото: ДЧС Костанайской области

    По информации ДЧС Павлодарской области, водоем, в котором утонул подросток 2009 года рождения, используется для водопоя сельскохозяйственных животных. После поступления информации о ЧП на место были направлены спасатели.

    — В ходе поисково-спасательных работ спасателями оперативно-спасательного отряда тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в ДЧС Павлодарской области.

    Напомним, в Павлодарской области только 7 пляжей из 45 оборудованы для детей. 

    Ранее трое подростков утонули в ЗКО. Трагедия произошла на реке Сарыозен возле села Жанаказан Жанакалинского района Западно-Казахстанской области.

    Утонувшие ДЧС Павлодар Происшествия, ЧС
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор