17-летний подросток утонул в котловане в Павлодаре

Трагедия произошла в Павлодаре 9 июня. Сообщается, что подросток оказался в искусственном котловане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС Павлодарской области, водоем, в котором утонул подросток 2009 года рождения, используется для водопоя сельскохозяйственных животных. После поступления информации о ЧП на место были направлены спасатели.

— В ходе поисково-спасательных работ спасателями оперативно-спасательного отряда тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, в Павлодарской области только 7 пляжей из 45 оборудованы для детей.

Ранее трое подростков утонули в ЗКО. Трагедия произошла на реке Сарыозен возле села Жанаказан Жанакалинского района Западно-Казахстанской области.