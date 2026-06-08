Только семь из 45 пляжей Павлодарской области оборудованы для детей

Официально купальный сезон начался с 1 июня, однако из-за жары люди пошли к водоемам уже с конца мая. Актуальным сейчас стал вопрос безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Павлодарской области сейчас 45 официальных пляжей, 29 из которых коммунальных и 16 частных. Особое внимание безопасности детей у водоемов. В пример ставят район Теренколь, а также города Павлодар и Аксу. При этом только на 7 пляжах региона созданы условия для безопасного отдыха детей.

— В ряде районов: Аққулы, Актогайском, Железинском, Иртышском и Щербактинском сохраняются нарушения требований безопасности. В Баянаульском районе планируется создание модульного спасательного комплекса для повышения оперативности реагирования, — сообщили в акимате Павлодарской области.

В 2026 году ДЧС Павлодарской области подготовлено 62 общественных спасателя, дополнительно будет задействован штат из 10 спасателей. Данная практика дает положительные результаты. Например, 1 июня в Аксу благодаря дежурству общественных спасателей на реке Белая удалось спасти двух тонущих жителей региона.

Ранее тела мужчины и женщины извлекли из Иртыша спасатели в Павлодарской области. Напомним, в Астане будут работать четыре платных и один бесплатный пляж.