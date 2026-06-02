Тела мужчины и женщины извлекли из Иртыша спасатели в Павлодарской области

По информации ДЧС, сообщение об обнаружении поступило от местных жителей. На место выехали спасатели, которые извлекли тела, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ДЧС Павлодарской области рассказали, что 1 июня завершены поиски двух человек, пропавших в разное время в Иртыше.

В первом случае 36-летняя женщина ушла под воду 18 мая текущего года вблизи села Иртышск. Активные поиски продолжались на протяжении 10 дней, после были приостановлены. Сегодня об обнаружении тела сообщили очевидцы.

— Также в этот же день на реке Иртыш спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области извлекли из воды ранее пропавшего мужчину 1990 года рождения, гражданина Российской Федерации. Его тело было обнаружено в районе автогужевого моста ниже по течению, примерно в двух километрах от места, где он утонул, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Ранее сообщалось об этом случае: приехавший в Павлодар в гости россиянин пропал возле Иртыша 28 мая текущего года. У реки он отдыхал в компании приятелей, в какой-то момент мужчина решил искупаться и исчез под водой. Поиски велись на протяжении нескольких дней.