В Павлодаре ищут пропавшего парня: поиски ведутся в Иртыше

В ДЧС Павлодарской области сообщили, мужчина пропал в реке рано утром 28 мая. На берег пришел вместе с компанией парней, с которыми вместе употреблял спиртное, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным спасателей, 36-летний мужчина приехал в Павлодар из России погостить. Гулял с парнями, распивал спиртное, а ближе к 3 часам ночи вместе с компанией оказался на берегу Иртыша в районе улицы Луговая. Здесь они продолжили пить и в какой-то момент иностранец решил искупаться.

— Примерно к 5 часам молодой человек 1990 года, не гражданин Казахстана, приехал в гости из России, зашел в воду, искупался, вышел, начали продолжать распивать. Далее второй раз пошел и все, его нет. В настоящее время поиски ведутся, — рассказал Тлекжан Галямов, начальник управления ДЧС Павлодарской области.

Спасатели отмечают, температура воды в Иртыше на данный момент 13-14 градусов тепла. Вместе с тем, парней, с которыми распивал иностранец, забрали в отделение полиции. Каждому выписали штраф по 22 тысячи тенге за употребление спиртного в общественном месте.

Напомним, в Павлодарской области летом будет функционировать 45 официальных пляжей.