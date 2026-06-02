Четыре платных и один бесплатный пляж будут работать в Астане

В Астане в купальный сезон будут работать пять официальных пляжей, из которых только один останется бесплатным. Об этом сообщили в акимате Астаны на запрос агентства Kazinform.

Согласно постановлению акимата столицы от 15 октября 2025 года, на территории города определены пять мест для массового отдыха на воде. Это зоны отдыха «Столичный двор» и «Армина» в жилом массиве Куйгенжар, зона отдыха «Три пескаря» в районе Сарыарка, центральный городской пляж «Оазис» в Центральном парке, а также коммунальный пляж, расположенный справа от моста по улице Ш. Бейсековой.

Из пяти официальных пляжей четыре являются частными и работают на платной основе. Бесплатным для посещения остается только коммунальный пляж.

В управлении отметили, что ежегодно все пляжи оборудуются в соответствии с требованиями правил безопасности на водоемах. Районные акиматы совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям устанавливают предупреждающие знаки и информационные стенды о запрете купания в несанкционированных местах.

Для обеспечения безопасности граждан в течение купального сезона сотрудники ДЧС, полиции, общественники и волонтеры ежедневно проводят рейды и патрулирование вдоль водоемов столицы, разъясняя отдыхающим правила поведения на воде.

Кроме того, спасатели ДЧС ежечасно патрулируют русло реки Есиль на катерах. На опасных участках водоемов дополнительно организованы три мобильных спасательных поста с лодками — в районе моста по улице Ш. Бейсековой, в жилом массиве Тельмана и на Контррегуляторе.

По данным управления, на опасных и необорудованных участках водоемов установлено 235 предупреждающих знаков и 10 информационных стендов, напоминающих о запрете купания в неположенных местах.

Ранее стало известно, что 23 официальных пляжа заработают в ВКО этим летом.