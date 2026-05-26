23 официальных пляжа заработают в ВКО этим летом

В Восточно-Казахстанской области к купальному сезону подготовят 23 официальные зоны отдыха у воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас спасатели обследуют дно, проверяют пляжи и усиливают меры безопасности. Для региона, где насчитывается около тысячи озер и более 800 рек, организация безопасного отдыха летом остается одной из самых сложных задач. Особенно — на фоне ежегодного роста числа отдыхающих у воды.

В этом году официальные места для купания откроют практически по всей области. Больше всего — в Уланском районе, где подготовят сразу восемь участков.

— В соответствии с постановлением областного акимата в регионе определено 23 участка для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах. В Усть-Каменогорске будет три официальных пляжа, в Уланском районе — восемь, в районах Самар и Курчум — по два, в остальных районах — по одному, — сообщил начальник управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Эльдар Шаймарданов.

В областном центре официально будут работать пляжи в Левобережном парке, парке «Самал» и районе Комбината нерудных материалов. Сейчас там завершают подготовку к открытию сезона.

Перед началом работы все зоны отдыха проходят обязательную проверку. Специалисты обследуют дно водоемов, проверяют наличие спасательных постов, буйков, медпунктов и предупреждающих знаков.

— На сегодняшний день в ДЧС уже поступило 16 заявок на проведение водолазных работ по обследованию дна объектов. Только после завершения проверки выдается акт готовности, — отметили в департаменте.

Особое внимание в этом году уделяют детской безопасности. Спасатели напоминают, что даже оборудованный пляж не исключает рисков, если взрослые теряют бдительность.

— Родителям нельзя оставлять детей без присмотра ни на минуту. Большинство трагедий на воде происходит именно из-за беспечности взрослых, — подчеркнули в ДЧС ВКО.

Следить за порядком на пляжах будут не только спасатели. К рейдам подключат полицейских, волонтеров, представителей акиматов и военнослужащих МЧС.

Спасатели предупреждают — купание в необорудованных местах по-прежнему остается главной причиной происшествий. Особенно опасны участки рек с сильным течением и резкими перепадами глубины.

— Люди часто выбирают дикие пляжи, не задумываясь о рисках. Но именно официальные зоны отдыха проходят обследование и оснащаются всем необходимым для безопасности, — добавили в ДЧС.

Купальный сезон в Восточном Казахстане стартует уже в ближайшие недели. Спасатели надеются, что этим летом жители региона будут чаще выбирать не стихийные берега, а проверенные и оборудованные пляжи.

