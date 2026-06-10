Трое подростков утонули в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 9 июня в 18:25 из районного отдела полиции поступило сообщение о том, что двое подростков 2009 года рождения и один подросток 2008 года рождения утонули во время купания в необорудованном и не предназначенном для купания месте. На данном участке был установлен предупреждающий знак о запрете купания.

— На место происшествия оперативно направлены силы и средства ДЧС Западно-Казахстанской области. Однако до прибытия подразделений МЧС тела погибших извлекли из воды местные жители. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. МЧС напоминает, что купание в необорудованных и не предназначенных для этого местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Для отдыха на воде необходимо выбирать только официально разрешенные места. Важно строго соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра, — сообщили в ведомстве.

Все трое подростков были выпускниками школ этого года.

Ранее сообщалось о том, что несовершеннолетний погиб во время игры кокпар в Акмолинской области.