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    Трое подростков утонули в ЗКО

    Трагедия произошла на реке Сарыозен возле села Жанаказан Жанакалинского района Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трое подростков утонули в ЗКО
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 9 июня в 18:25 из районного отдела полиции поступило сообщение о том, что двое подростков 2009 года рождения и один подросток 2008 года рождения утонули во время купания в необорудованном и не предназначенном для купания месте. На данном участке был установлен предупреждающий знак о запрете купания.

    — На место происшествия оперативно направлены силы и средства ДЧС Западно-Казахстанской области. Однако до прибытия подразделений МЧС тела погибших извлекли из воды местные жители. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. МЧС напоминает, что купание в необорудованных и не предназначенных для этого местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Для отдыха на воде необходимо выбирать только официально разрешенные места. Важно строго соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра, — сообщили в ведомстве.

    Все трое подростков были выпускниками школ этого года.

    Ранее сообщалось о том, что несовершеннолетний погиб во время игры кокпар в Акмолинской области.

    ЗКО Регионы Казахстана Несовершеннолетние
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор