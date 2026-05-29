Несовершеннолетний погиб во время игры кокпар в Акмолинской области

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили: предварительно установлено, что трагический инцидент произошел 26 мая в Целиноградском районе во время тренировки по национальной игре кокпар. 14-летний подросток скончался в результате падения с лошади.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям организаторов тренировки и лиц, ответственных за обеспечение безопасности участников, — сообщили в ведомстве.

В акимате Целиноградского района уточнили, что трагический инцидент произошел на территории сельского округа Рахымжана Кошкарбаева.

— Местными жителями по частной инициативе проводились тренировочные игры, которые не являлись официальным спортивным либо массовым мероприятием. Акимат района о проведении данных игр уведомлен не был, обращения и запросы на согласование в адрес местного исполнительного органа не поступали, — пояснили в ведомстве.

По имеющейся информации, участие в игре принимали взрослые граждане. Несовершеннолетний участник прибыл на место вместе с родственниками и был привлечен к игре в качестве замены одного из отсутствовавших участников.

— Также сообщаем, что в данном населенном пункте отсутствуют государственные спортивные секции по кокпару, состоящие на балансе районных или областных учреждений. Мероприятие проводилось на земельном участке, находящемся в собственности АО «Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева». Арендатором земельного участка является физическое лицо. В настоящее время уполномоченными органами проводится проверка. Местными исполнительными органами оказывается необходимое содействие в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, — добавили в ведомстве.

