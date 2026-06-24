Глава государства отметил вклад MSC в развитие транспортных маршрутов через Казахстан

На встрече с руководством MSC были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах транспорта и логистики.

Особое внимание было уделено увеличению уровня контейнеризации, что будет способствовать значительному росту грузооборота.

Президент высоко оценил присутствие на рынке Казахстана одного из мировых лидеров по контейнерным перевозкам, отметив, что на сегодняшний день развитие Среднего коридора является стратегическим приоритетом для нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Эдуарду Зигристу о практических мерах по укреплению потенциала ТМТМ.

В частности, совместно с Азербайджаном и Грузией прорабатывается единая долгосрочная тарифная модель, реализуются ключевые инфраструктурные инициативы, включая расширение флота грузовых судов на Каспийском море, дноуглубительные работы совместно с Азербайджаном, а также модернизацию порта Курык.

В данном контексте Глава государства приветствовал интерес компании инвестировать в портовую инфраструктуру на Каспийском побережье, подчеркнув, что подобные проекты значительно повысит конкурентоспособность маршрута и будет способствовать росту объемов грузоперевозок между Азией и Европой.

В свою очередь вице-президент MSC поделился с Президентом долгосрочными инвестиционными планами компании, которые включают вложения в логистические терминалы, железнодорожные активы, портовую инфраструктуру и морские услуги, а также грузовые авиаперевозки в Республике Казахстан.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей. Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС» в Брюсселе с участием представителей деловых кругов государств — членов Европейского союза. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 миллиардов долларов.

Глава государства заявил о готовности нашей страны выступить надежным партнером Европы в области критически важных минералов.