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    Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации масштабных реформ, проводимых в Казахстане, а также ключевые направления политической и социально-экономической модернизации страны.

    Президент рассказал о текущих преобразованиях, направленных на дальнейшее развитие государственных институтов, повышение эффективности управления и улучшение качества жизни граждан.

    Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром
    Фото: Акорда

     

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Экономика ЕС
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор