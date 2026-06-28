Асу Алмабаев одержал яркую победу на турнире UFC в Баку

Казахстанский боец Асу Алмабаев успешно выступил на турнире UFC Fight Night, который прошел в Баку, одержав досрочную победу над американцем Чарльзом Джонсоном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на UFC .

Поединок завершился в третьем раунде, когда Алмабаев провел редкий болевой прием «растяжка Сулоева» (Suloev Stretch), вынудив соперника сдаться на отметке 3 минуты 33 секунды.

На протяжении всего боя казахстанец владел инициативой, превосходя Джонсона как в ударной технике, так и в борьбе. В концовке третьего раунда он эффектно завершил поединок одним из самых редких приемов в истории UFC.

Фото: Yahoo sports

Эта победа стала для Асу Алмабаева 24-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при трех поражениях. Для Чарльза Джонсона она стала девятым поражением в профессиональной карьере. Благодаря успеху в Баку рекорд Алмабаева в UFC теперь составляет семь побед при одном поражении, тогда как статистика Джонсона в крупнейшем мировом промоушене — восемь побед и семь поражений.

Еще один представитель Казахстана, Бекзат Алмахан, выступил в предварительном карде турнира, где встретился с бразильцем Жаном Мацумото. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу бразильскому бойцу.

Главным событием вечера стал поединок между Рафаэлем Физиевым и Мануэлем Торресом. Представитель Азербайджана одержал победу нокаутом уже на 15-й секунде второго раунда, завершив второй в истории турнир UFC, прошедший в Баку.

Ранее сообщалось, что казахстанские бойцы UFC готовятся к турниру в Баку.