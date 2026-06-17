Казахстанские бойцы UFC готовятся к турниру в Баку

Казахстанские файтеры, которым 27 июня предстоит выйти в октагон на турнире UFC Fight Night в Баку, посетили Посольство Казахстана в Азербайджане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель поприветствовал спортсменов и их тренеров и пожелал им успехов в предстоящих боях. Во встрече приняли участие спортсмены Асу Алмабаев (8-й в рейтинге UFC) и Бекзат Алмахан, а также их тренеры. Стороны обсудили ход подготовки к предстоящим поединкам, организационные вопросы и значение участия казахстанских бойцов в одном из крупнейших турниров по смешанным единоборствам.

Посол выразил уверенность, что они достойно представят Казахстан на международной арене.

По словам тренеров, заключительный этап подготовки проходит в Баку. Команда заранее прибыла в Азербайджан, чтобы провести совместный тренировочный сбор и максимально адаптироваться к предстоящим поединкам.

— Основная работа уже позади. Сейчас осталось самое сложное — сделать вес. Настрой у команды отличный, мы готовимся только к победе. Мы представляем Казахстан и понимаем ответственность перед нашими болельщиками», — отметил главный тренер бойцовского клуба «DAR Team» Эдуард Базров.

Он подчеркнул, что победа на турнире может стать важным шагом в карьере спортсменов и приблизить их к чемпионским поединкам UFC.

— У обоих бойцов хорошие перспективы. Победа позволит подняться в рейтинге, а в дальнейшем они могут получить шанс побороться за титул. Пока у Казахстана нет чемпионского пояса UFC, но мы делаем все возможное, чтобы однажды привезти его на родину, — сказал тренер.

При этом он отметил, что обоих казахстанцев ждут непростые поединки с опытными соперниками, поэтому команда максимально серьезно подходит к подготовке.

Когда пройдет UFC Fight Night

Напомним, турнир UFC Fight Night состоится 27 июня в Баку. Как ранее сообщили организаторы мероприятия, интерес к соревнованиям оказался чрезвычайно высоким. Билеты приобрели болельщики из 67 стран мира, при этом около половины всех проданных билетов купили иностранные зрители. Наибольший интерес к турниру проявили любители ММА из Казахстана, США, Великобритании, Германии, Турции и Израиля.

Ранее сообщалось, что 37-летний Жалгас Жумагулов предварительно договорился о своем возвращении в UFC.