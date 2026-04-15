Два казахстанца выступят на турнире UFC в Баку

Как стало известно, этот турнир будет вдвойне интересен казахстанским болельщикам. Во-первых, как сообщалось ранее, в главном карде вечера единоборств в Баку выступит казахстанский боец наилегчайшего веса, восьмой номер рейтинга UFC 32-летний Асу Алмабаев. Его соперником станет 35-летний Чарльз Джонсон (13-й в рейтинге UFC) – злой гений казахстанских бойцов ММА, побеждавший ранее в UFC Жалгаса Жумагулова и Азата Максума.

Но будет в программе UFC Fight Night 280 в Баку выступление еще одного казахстанского файтера. 28-летний Бекзат Алмахан, выступающий в легчайшем весе, выйдет в октагон против 26-летнего бразильца Жана Мацумото. Оба бойца свои предыдущие поединки проиграли и для каждого из них предстоящий бой может стать определяющим для дальнейшей карьеры в сильнейшей лиге мира.

Ранее стало известно, что Жалгас Жумагулов, которому сейчас 37 лет, предварительно договорился о своем возвращении в UFC.