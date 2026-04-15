РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Два казахстанца выступят на турнире UFC в Баку

    27 июня в столице Азербайджана Баку состоится турнир UFC Fight Night 280, передает Kazinform.

    Коллаж: Kazinform; Mike Roach/Zuffa LLC; goodfon.ru; meta-ratings.kz

    Как стало известно, этот турнир будет вдвойне интересен казахстанским болельщикам. Во-первых, как сообщалось ранее, в главном карде вечера единоборств в Баку выступит казахстанский боец наилегчайшего веса, восьмой номер рейтинга UFC 32-летний Асу Алмабаев. Его соперником станет 35-летний Чарльз Джонсон (13-й в рейтинге UFC) – злой гений казахстанских бойцов ММА, побеждавший ранее в UFC Жалгаса Жумагулова и Азата Максума.

    Но будет в программе UFC Fight Night 280 в Баку выступление еще одного казахстанского файтера. 28-летний Бекзат Алмахан, выступающий в легчайшем весе, выйдет в октагон против 26-летнего бразильца Жана Мацумото. Оба бойца свои предыдущие поединки проиграли и для каждого из них предстоящий бой может стать определяющим для дальнейшей карьеры в сильнейшей лиге мира.

    Ранее стало известно, что Жалгас Жумагулов, которому сейчас 37 лет, предварительно договорился о своем возвращении в UFC. 

    Теги:
    Спорт UFC спортсмены Казахстана Азербайджан
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают