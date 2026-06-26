Президент отметил вклад движения «Жас сарбаз» в патриотическое воспитание молодежи

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что движение «Жас сарбаз» играет важную роль в формировании системы ценностей и патриотическом воспитании молодежи. Об этом Глава государства сказал, выступая на ХІI международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По словам Президента, сегодня движение объединяет более 280 тысяч школьников и студентов по всей стране, а многие его участники в дальнейшем выбирают службу в Вооруженных силах, правоохранительных органах и системе национальной безопасности.

Фото: Акорда

— Как Глава государства я всецело поддерживаю это стремление нашей молодежи. Некоторые из вас уже добились серьезных успехов и являются примером для своих последователей и сверстников, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Президент также отметил достижения лучших представителей военно-патриотического движения. В частности, он напомнил, что в День государственных символов лично присвоил первое офицерское звание — старший лейтенант — лучшему выпускнику Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова Арману Ондасынову.

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что ежегодные военно-патриотические сборы «Айбын» объединяют талантливую молодежь из разных регионов Казахстана и дружественных стран. Он выразил признательность участникам из России, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана за поддержку этой инициативы.

По словам Президента, проект «Айбын» стал настоящей школой патриотизма, объединившей более тысячи юношей и девушек.

— Здесь в условиях честной борьбы молодые люди познают основы железной дисциплины, учатся чувству локтя и оттачивают умение работать в команде. Сами состязания служат проверкой не только физической выносливости и силы, но и гибкости ума, смекалки и творческого потенциала. Поэтому главная миссия сборов «Айбын» — формирование высокопрофессиональной, интеллектуальной элиты Вооруженных сил, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что такие встречи способствуют развитию международного сотрудничества, укреплению дружбы, солидарности и взаимопонимания между народами.

Глава государства поздравил участников с успешным завершением военно-патриотического сбора молодежи «Айбын».

Фото: Акорда