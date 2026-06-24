Президент Казахстана подписал ряд законов
Глава государства подписал несколько законов Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главой государства подписаны Законы Республики Казахстан:
- «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы»;
- «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта»;
- «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства»;
- «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте».
Тексты Законов публикуются в печати.