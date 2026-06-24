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    Президент Казахстана подписал ряд законов

    Глава государства подписал несколько законов Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Новые правила для науки, транспорта и цифровизации: Президент подписал ряд законов
    Фото: Акорда

    Главой государства подписаны Законы Республики Казахстан:

    • «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы»;
    • «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта»;
    • «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства»;
    • «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте».

    Тексты Законов публикуются в печати.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор