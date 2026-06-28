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    Дзюдоист Шерзод Давлатов завоевал золотую медаль на Кубке Европы

    Казахстанские дзюдоисты вошли в число призеров Кубка Европы, который проходит в Праге (Чехия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    дзюдо
    Фото: НОК РК

    Как сообщает Национальный олимпийский комитет, в финале весовой категории до 60 кг Шерзод Давлатов встретился с представителем Франции Яном Мотоли Бонгамбе. Поединок завершился досрочной победой казахстанского спортсмена.

    Кроме того, в этой же весовой категории Нурадил Альжан в схватке за бронзовую медаль одержал победу над своим соотечественником Сунгатом Нурлатулы.

    Среди женщин в весовой категории свыше 78 кг Карина Такиева получила возможность побороться за бронзовую награду. Однако в решающем поединке она уступила представительнице Португалии Рошели Нунес.

    Отметим, что Кубок Европы завершится 28 июня.

    Гусман Кыргызбаев стал серебряным призером Гран-при по дзюдо в Китае.

    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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