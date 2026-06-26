Гусман Кыргызбаев стал серебряным призером Гран-при по дзюдо в Китае

Казахстанец Гусман Кыргызбаев выступил в финале международного турнира по дзюдо серии Гран-при в Циндао (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Дзюдоист дошел до решающего раунда в весовой категории до 66 килограммов. В финальной схватке ему противостоял двукратный олимпийский чемпион Хифуми Абэ (Япония).

Победу одержал соперник. Кыргызбаев завершил Гран-при с серебряной медалью.

Добавим, что в схватке за третье место в категории до 60 килограммов принял участие Елдос Сметов. Однако попасть в число призеров ему не удалось. Олимпийский чемпион уступил Аюбу Блиеву из России.

Ранее мы писали, что Кыргызбаев в весовой категории до 66 кг среди мужчин дошел до финала.