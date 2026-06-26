Призер Олимпиады гарантировал Казахстану медаль Гран-при по дзюдо в Китае

В китайском Циндао продолжается первый день Гран-при по дзюдо с участием сборной Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В весовой категории до 66 кг среди мужчин бронзовый призер Олимпиады казахстанец 33-летний Гусман Кыргызбаев дошел до финала, гарантировав себе награду.

В полуфинале Кыргызбаев иппоном победил бразильца — 21-летнего Рональда Лиму. Ранее казахстанский дзюдоист обыграл четвертого номера мирового рейтинга 25-летнего Руслана Пашаева, а также дзюдоистов из Черногории и Монголии. В финале соперником Кыргызбаева будет олимпийский чемпион японский дзюдоист 28-летний Хифуми Абе.

Также в первый соревновательный день Гран-при в Циндао за бронзовую медаль будет соревноваться олимпийский чемпион 33-летний Елдос Сметов в весе до 60 кг. В утешительном турнире он победил соперника из Ущбекистана и теперь в схватке за медаль сразится с 29-летним Аюбом Блиевым из России.

В женском турнире в весе до 48 кг призерка чемпионатов мира казахстанка Абиба Абужакынова уступила в первой же схватке, в весе до 52 кг среди женщин Казахстан представлен не был.

О том, как Елдос Сметов провел первых схватки после двухлетнего перерыва, можно почитать здесь.