Месть за Париж: французский дзюдоист остановил Елдоса Сметова на Гран-при в Циндао

Олимпийский чемпион по дзюдо казахстанец Елдос Сметов стартовал на Гран-при в китайском Циндао, передает Kazinform.

В стартовом поединке титулованный 33-летний Сметов одержал уверенную победу над хозяином татами 19-летним Сун Чжахао со счетом 2:0.

В следующем раунде Сметов выиграл с оценкой вазари (1:0) у текущего лидера мирового рейтинга 27-летнего азербайджанца Балабая Агаева.

В схватке за выход в полуфинал Елдос Сметов встретился с 23-летним французом Энцо Жаном. В упорной схватке казахстанец уступил сопернику одно вазари (0:1).

Примечательно, что в финале Олимпиады-2024 в Париже Сметов на глазах у французских болельщиков выиграл у другого представителя Франции – Луки Мхеидзе. Энцо Жан спустя два года после того события на Гран-при в Циндао взял реванш у Сметова за своего соотечественника.

По итогам предварительных схваток на Гран-при Сметов попал в утешительный турнир, его первым соперником на пути к бронзовой медали станет Самариддин Кучкаров из Узбекистана.

Другой казахстанец Талгат Орынбасар проиграл во второй схватке словенцу Давиду Старкелю и завершил выступление на Гран-при в Циндао.

Ранее мы рассказывали, кто еще из казахстанцев выступает на Гран-при в Циндао.