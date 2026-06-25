Елдос Сметов узнал имя первого соперника после возвращения в спорт

Международная федерация дзюдо IJF провела жеребьевку Гран-при в Циндао (Китай). Этот турнир станет первым за два года соревнованием для олимпийского чемпиона Елдоса Сметова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Елдос Сметов в последний раз выступал на соревнованиях на Олимпийских играх в Париже, прошедших летом 2024 года. После выигрыша золотой медали Сметов не выступал на соревнованиях. Первым турниром для титулованного казахстанского дзюдоиста станет Гран-при в Циндао, которое пройдет 26 июня.

В ходе жеребьевки стало известно, что первым соперником для Сметова в китайском Циндао станет хозяин татами 19-летний Сун Чжанхао, стоящий в мировом рейтинге 77 место. 33-летний Сметов в связи с долгой паузой в соревнованиях потерял определенную часть баллов и сейчас находится на 40 месте.

В весе до 60 кг, кроме Сметова, в Циндао из казахстанцев выступит 20-летний Талгат Орынбасар (21 место в мировом рейтинге), его соперником будет победитель пары Джошуа Кац (Новая Зеландия)/Ксавери Игнасяк (Польша).

Отметим, что в весе до 60 кг выступит ряд сильнейших дзюдоистов мира, в том числе лидер мирового рейтинга азербайджанец Балабай Агаев.

Сборная Казахстана в Циндао выступит сильнейшим составом. Помимо Сметова, из титулованных казахстанцев на татами выйдут призерка чемпионатов мира Абиба Абужакынова и призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев.

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