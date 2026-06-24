Токаев принял заместителя генерального директора Inditex Group Сантьяго Мартинеса-Лахе Собредо

Президент принял заместителя генерального директора Inditex Group Сантьяго Мартинеса-Лахе Собредо, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев обсудил с заместителем генерального директора – директором по внешним связям испанской компании Inditex Group Сантьяго Мартинесом-Лахе Собредо перспективы дальнейшего сотрудничества.

Глава государства напомнил, что экономическое взаимодействие остается одним из ключевых столпов казахско-испанских отношений, а всего в Казахстане работает около 60 испанских компаний.

Президент приветствовал планы Inditex, входящей в число ведущих мировых ритейлеров, расширить присутствие в Казахстане и сделать страну основным транзитно-логистическим узлом в Центральной Азии.

Вместе с тем Глава государства выразил уверенность в том, что со временем компания может выйти за рамки логистики и создать в нашей стране производственные мощности в текстильной отрасли.

В свою очередь Сантьяго Мартинес-Лахе Собредо отметил, что в Казахстане созданы хорошие условия для предпринимательства и инвестиций, и поделился планами развития бизнеса.

В настоящее время Inditex, в состав которой входят известные бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, широко представлена в торговых сетях Казахстана. Компания формирует региональный логистический хаб на базе аэропортов Алматы и Караганды.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей.

Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС» в Брюсселе с участием представителей деловых кругов государств — членов Европейского союза. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 миллиардов долларов.

Глава государства заявил о готовности нашей страны выступить надежным партнером Европы в области критически важных минералов.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром. Также Токаев провел беседу с генеральным директором Groupe ADP Филиппом Паскалем.